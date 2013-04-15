Реализация программной части для сайта турфирмы

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок216 просмотров

Добрый день! Требуется программист для разработки программной части сайта предпочтения на cms modx либо фремворк YII, CI. Основные программные модули на сайте: Бронирование туров с отправкой на e-mail турфирмы, заказ и поиск тура по базе сайта, личный кабинет пользователя c возможностью добавления фотографий для участия в конкурсах и партнерской программе, модуль выбора пассажирского места для одной категории туров, информация об услугах турагентства. Жду ваших предложений! Наличие портфолио и отзывов обязательно, при подаче заявки. Оплата только поэтапная!

MODXYii
12 лет назад
maksimka44
Максим 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

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