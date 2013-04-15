Реализация программной части для сайта турфирмы

Добрый день! Требуется программист для разработки программной части сайта предпочтения на cms modx либо фремворк YII, CI. Основные программные модули на сайте: Бронирование туров с отправкой на e-mail турфирмы, заказ и поиск тура по базе сайта, личный кабинет пользователя c возможностью добавления фотографий для участия в конкурсах и партнерской программе, модуль выбора пассажирского места для одной категории туров, информация об услугах турагентства. Жду ваших предложений! Наличие портфолио и отзывов обязательно, при подаче заявки. Оплата только поэтапная!