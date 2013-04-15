Сайт из 2 страниц по уже готовому дизайну.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки203 просмотра

Необходимо написать сайт из двух страниц по уже готовому дизайну.

Нужно:

На первой (главной) странице человек кликнет на то, что хочет заказать "товар" выделится. Далее он кликает по кнопке "Заказать" и его переносит на форму заполнения данных для заказа. После заполнения жмет кнопку "купить" и его переносит на страничку оплаты через WebMoney, после оплаты его возвращает на сайт и форма уходит мне на электронную почту.

Будет немного JQuery.

Оставляйте цены и сроки.

jQuery
12 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад
$100
4 дня
Считаю большой удачей то, что выбрал этого исполнителя. Прекрасная работа. Спасибо!
Ярослав прекрасный и добросовестный заказчик четко знающий, что именно ему необходимо. С оплатой никаких проблем не возникло, все вовремя без лишних вопросов, большое спасибо за интересный проект и ждем новых)

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
12 лет назад