Сайт из 2 страниц по уже готовому дизайну.

Необходимо написать сайт из двух страниц по уже готовому дизайну.

Нужно:

На первой (главной) странице человек кликнет на то, что хочет заказать "товар" выделится. Далее он кликает по кнопке "Заказать" и его переносит на форму заполнения данных для заказа. После заполнения жмет кнопку "купить" и его переносит на страничку оплаты через WebMoney, после оплаты его возвращает на сайт и форма уходит мне на электронную почту.

Будет немного JQuery.

Оставляйте цены и сроки.