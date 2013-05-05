Верстка и прикрутка к WP

Максим спасибо тебе большое, за проявленную ответственность и исполнительность. Я очень доволен и считаю что ты один из лучших специалистов с которым я работал. Сделал все в срок и четко, никаких нарекании. Все мои заказы отныне твои. Удачи тебе и проф. роста!