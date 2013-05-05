Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом: Зайдите на di-shop.ru далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и ...
Верстка и прикрутка к WP
Нужно сверстать и прикрутить к WP. Подробности при интересе к проекту
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $200
Имеется сайт построенный на Simfony. Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо доработать сайт http://allmedialaw.ru 1) добавить раздел клиенты и раздел для скачивания файлов 2) добавить подписку на новости 3) присоединение к FB странице: всплывающее окно при выходе пользователя с сайта, после скачивания ...Закрыт12 лет назад
требуется установить на сайт галерею картинок админка самописная - встроить гелерею не сложно. галерея со стандартным функционалом - мелкие картинки - по клику всплывают большие с описанием. ну и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
на нем должен быть «Конструктор футболок и сувениров» как на: http://prostoprint.com/my/ +дизайн, клиентскую и админ часть.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Прикрутить робокассу. Срок 1-2 дня с момента утверждения.Закрыт12 лет назад
- $80
Есть уже сверстанный и натянутый на сайт дизайн nakupila.ru Нужно внести небольшие правки, и несколько доработак смотрите в ТЗ Так же у нас еще ряд сайтов на webasyst, при ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
1) Для готового сайта необходимо написать модуль (сайт работает на системе MODx) Компенсации за дописку к чужому коду пригалаются. Суть модуля: Есть сайт с блогом http://www.blogrebenka.ru . Каждый человек может ...Закрыт12 лет назад
Создать сайт визитку,с каталогом К2 на Joomla,дизайн предоставлю(в разработке).Аналог дизайна написана ссылка в ТЗ.ТЗ прикрепил в файле.От Вас цена и срок выполнения.Если все хорошо получиться,гарантирую долгое сотрудничество в будущем.Спасибо P.S Без цены и срока ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать сайт из двух страниц по уже готовому дизайну. Нужно: На первой (главной) странице человек кликнет на то, что хочет заказать "товар" выделится. Далее он кликает по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад