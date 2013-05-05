Верстка и прикрутка к WP

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок138 просмотров

Нужно сверстать и прикрутить к WP. Подробности при интересе к проекту

WordPress
12 лет назад
milaraiba
Валерий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад
$200
3 дня
Максим спасибо тебе большое, за проявленную ответственность и исполнительность. Я очень доволен и считаю что ты один из лучших специалистов с которым я работал. Сделал все в срок и четко, никаких нарекании. Все мои заказы отныне твои. Удачи тебе и проф. роста!
Всем доволен! Спасибо Валерию за сотрудничество, буду очень рад снова вместе поработать!

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
12 лет назад