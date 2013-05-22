Имеется сайт построенный на Simfony. Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и ...
Настройка joomlashopping интернет-магазина
Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом:
Зайдите на di-shop.ru
далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и корейцев"
внизу позиции, н.п. выбирае "бампер" Перед нами выбор бамперов
выбираем самый первый daihatsu
Т.е. таким образом последовательность в компоненте следующая: сначала выбор товара (бампер) а потом выбор автомобиля. А можно ли только изменить последовательность - сначала зайдя в раздел пользователь выберет свой автомобиль (н.п. daihatsu) а потом выберет для него все возможные товары из этого раздела (т.е. бампер, ДВС, Хавк, Двери и т.д.)
Это надо сделать не только для раздела "японцы и корейцы бу" но и для еще 2 разделов.
Т.е. вопрос в настройке последовательности выбора.
Надо, чтобы админ мог менять сам описание, цену, наличие. У Админа Excel файлы - ему надо их импортировать. Или через другую программу.
Вообщем, любые Ваши предложения по настройке, обновлению, изменению.
Обязательно указывайте стоимость, сроки (ориентировочные), свой EMail и, если есть - то и Skype
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