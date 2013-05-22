Настройка joomlashopping интернет-магазина

Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом:

Зайдите на di-shop.ru

далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и корейцев"

внизу позиции, н.п. выбирае "бампер" Перед нами выбор бамперов

выбираем самый первый daihatsu

Т.е. таким образом последовательность в компоненте следующая: сначала выбор товара (бампер) а потом выбор автомобиля. А можно ли только изменить последовательность - сначала зайдя в раздел пользователь выберет свой автомобиль (н.п. daihatsu) а потом выберет для него все возможные товары из этого раздела (т.е. бампер, ДВС, Хавк, Двери и т.д.)

Это надо сделать не только для раздела "японцы и корейцы бу" но и для еще 2 разделов.

Т.е. вопрос в настройке последовательности выбора.

Надо, чтобы админ мог менять сам описание, цену, наличие. У Админа Excel файлы - ему надо их импортировать. Или через другую программу.

Вообщем, любые Ваши предложения по настройке, обновлению, изменению.

Обязательно указывайте стоимость, сроки (ориентировочные), свой EMail и, если есть - то и Skype