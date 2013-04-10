Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка67 просмотров

Необходимо доработать сайт http://allmedialaw.ru

1) добавить раздел клиенты и раздел для скачивания файлов

2) добавить подписку на новости

3) присоединение к FB странице: всплывающее окно при выходе пользователя с сайта, после скачивания файлов на сайте и т.п. – обсуждается

4) мелкие доработки

знание систему Modx

навыки работы с соц сетями

MODX
12 лет назад
masha651
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров