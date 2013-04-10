Имеется сайт построенный на Simfony. Сайт раньше крутился на германском VDS разработчика на nginx. Сейчас переехали на свой VDS на Apache. После переезда перестали работать нажатия на кнопки, отправка на e-mail и ...
Modx
Необходимо доработать сайт http://allmedialaw.ru
1) добавить раздел клиенты и раздел для скачивания файлов
2) добавить подписку на новости
3) присоединение к FB странице: всплывающее окно при выходе пользователя с сайта, после скачивания файлов на сайте и т.п. – обсуждается
4) мелкие доработки
знание систему Modx
навыки работы с соц сетями
Заявки фрилансеров
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