Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом: Зайдите на di-shop.ru далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и ...
Требуется программист ASP.NET MVC на 40-60 часов
Для создания несложного сайта на CMS Umbraco и NOPCommerce требуется программист ASP.NET со знанием MVC на 30-60 часов в месяц.
Оплата сдельная.
Присылайте часовую ставку, еженедельную возможную загрузку, краткое описание опыта работы.
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