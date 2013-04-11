Требуется программист ASP.NET MVC на 40-60 часов

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Для создания несложного сайта на CMS Umbraco и NOPCommerce требуется программист ASP.NET со знанием MVC на 30-60 часов в месяц.

Оплата сдельная.

Присылайте часовую ставку, еженедельную возможную загрузку, краткое описание опыта работы.

ASP.NET
12 лет назад
vakarimas
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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