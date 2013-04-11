Подключить слайдер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок105 просмотров

Нужно поставить слайдер на сайт http://clinik-profi2.ru/ возле формы заявки . Использовать можно готовый. На слайдере должны присутствовать стрелки.

12 лет назад
alifanov2013
Артём 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Naparume
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо за сотрудничество! Денис сделал всё быстро и качественно!
Артём чётко и ясно дал задачу с условиями и оперативно оплатил сделанную по заказу работу. Остались только положительные впечатления от работы с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

Naparume
Денис 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 отзывов(-1)
12 лет назад