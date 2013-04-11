Подключить слайдер

Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом: Зайдите на di-shop.ru далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и ...