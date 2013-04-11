Сайт на Joomlashopping.Магазин Di-shop.ru В нем находится каталог слева. Установлен компонент. Надо его настроить или переписать, поставиь другой. Нагляднее следующим образом: Зайдите на di-shop.ru далее в раздел н.п. "БУ запчасти для японцев и ...
Парсер Wordstat и LI на PHP
Добрый день.
Необходимо реализовать парсер Яндекс.Вордстат по указанному запросу, раскладка по месяцам, например: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=months&scmd=abs&t=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&geo=&text_geo=
Т.е. пользователю предлагается форма, аналогичная вордстатовской, с возможностью выбора из существующих регионов и ввода самого запроса. По заполнении формы, скрипт выпарсивает соответствующие значения частот за последние два года из таблицы внизу. На основе полученных частот строится график по месяцам.
Важный момент: пользователь должен иметь возможность ввести несколько запросов (через запятую или каждый с новой строки). В этом случае парсер собирает значения по каждому из запросов и строит график суммарных значений.
Отдельно пользователю предлагается указать данные, необходимые для доступа к статистике LiveInternet по его сайту. Если пользователь указывает эти данные, то выпарсиваем значения количества посетителей (не просмотров) из LI за тот же период с раскладкой по месяцам, например: http://www.liveinternet.ru/stat/drom/index.html?period=month&id=8&show=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA&report=index.html%3Fperiod%3Dmonth
Полученные значения также добавляем на общий график.
Таким образом, у нас получается график, показывающий соотношение реальной посещаемости сайта с Вордстатовской.
В дальнейшем планируются доработки, расширение функционала, поэтому интересует человек на более-менее долговременное СОТРУДНИЧЕСТВО (выделено не случайно).
На данном этапе интересует стоимость и сроки (хотя бы приблизительно).
Всем спасибо за внимание.
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