Парсер Wordstat и LI на PHP

Добрый день.

Необходимо реализовать парсер Яндекс.Вордстат по указанному запросу, раскладка по месяцам, например: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=months&scmd=abs&t=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&geo=&text_geo=

Т.е. пользователю предлагается форма, аналогичная вордстатовской, с возможностью выбора из существующих регионов и ввода самого запроса. По заполнении формы, скрипт выпарсивает соответствующие значения частот за последние два года из таблицы внизу. На основе полученных частот строится график по месяцам.

Важный момент: пользователь должен иметь возможность ввести несколько запросов (через запятую или каждый с новой строки). В этом случае парсер собирает значения по каждому из запросов и строит график суммарных значений.

Отдельно пользователю предлагается указать данные, необходимые для доступа к статистике LiveInternet по его сайту. Если пользователь указывает эти данные, то выпарсиваем значения количества посетителей (не просмотров) из LI за тот же период с раскладкой по месяцам, например: http://www.liveinternet.ru/stat/drom/index.html?period=month&id=8&show=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA&report=index.html%3Fperiod%3Dmonth

Полученные значения также добавляем на общий график.

Таким образом, у нас получается график, показывающий соотношение реальной посещаемости сайта с Вордстатовской.

В дальнейшем планируются доработки, расширение функционала, поэтому интересует человек на более-менее долговременное СОТРУДНИЧЕСТВО (выделено не случайно).

На данном этапе интересует стоимость и сроки (хотя бы приблизительно).

Всем спасибо за внимание.