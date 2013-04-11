Доработка модуля вывода меток в OpenCart

Имеется сайт на движке OpenCart

Нужно подправить модуль вывода меток (тэгов), а именно:

- Дублируются метки

- Выводятся не все метки и в рандомном порядке, нужно сделать вывод всех меток и по алфафиту

- Если в админке заданы метки с пробелом до или после метки, то модуль их воспринимает за разные, нужно сделать что это одна метка. Тоже самое с учетом регистра.