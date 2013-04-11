Мигратор VM1 -> VM2

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки73 просмотра

Нужно написать скрипт для переноса каталога товаров из БД VM1 в VM2. Есть четкое понимание "что нужно". Оплата western.

12 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров