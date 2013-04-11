Мигратор VM1 -> VM2

Добрый день. Необходимо реализовать парсер Яндекс.Вордстат по указанному запросу, раскладка по месяцам, например: http://wordstat.yandex.ru/?cmd=months&scmd=abs&t=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81&geo=&text_geo= Т.е. пользователю предлагается форма, аналогичная вордстатовской, с возможностью выбора из существующих регионов и ввода самого запроса. По ...