Поддержка сайта

нужно доработать сайт www.stchinagroup.com, добавить, следующее- 1.ссылку на нашу группу вконтакте 2.кнопку скачать прайс-лист 3. окошко опроса «Что привело Вас на наш сайт?» с вариантами ответов 4. вкладку «книга отзывов и предложений»(на том движке на котором стоит сайт - сделать раздел с названием "книга отзывов" и открыть комментарии. Люди будут заходить на нее и оставлять там свои отзывы.) 5. добавить новых друзей и партнеров(ссылки на сайты при личной переписке) 6.добавить всплывающее при переходе на сайт окошко "задайте нам вопрос"