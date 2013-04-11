Здравствуйте. Планирую сделать Сайт на движке PrestaShop. Нужен опытный специалист, который поможет с программной частью, так как сам я лично с этим движком не знаком. В целом сайт будет очень похож на этот: fonariki5.ru/ ...
Ряд задач по программингу для магазина на Opencart
Всем добрый день!
Меня зовут Ольга, я администратор интернет-магазина vencar.ru.
2 недели назад мы захотели усовершенствовать наш магазин, поставить туда расширенный поиск, прикрутить новые функции и проч. Поэтому нашему движку потребовалось обновление (у нас стоял не чистый opencart, а форкнутая ветка opencart для его локализации в русскую действительность). Обновили движок до версии 1.5.х без отладки на тестовом сервере. Из-за этого сайт стал непригодным для посещаемости, мы вернули старую версию и перенесли новую на отдельный сервер, чтобы спокойно продолжить отладку.
Нам нужен человек, который сможет выполнить ряд работ по приведению новой версии в порядок, а именно:
1. Поставить на сайт расширенный поиск. Есть дизайн-макет, в админке выставлены все нужные атрибуты и опции у товаров, остается прикрутить поиск и сделать его рабочим.
2. Сделать на сайте два каталога (М/Ж) вместо одного общего.
3. Поправить отображение товаров на сайте, немного слайдер, поставить отсутствующую графику, блоки и остальное по мелочи.
Предварительно все покажем что нужно исправить, в процессе работы будем высылать к основным страницам отрисованные превьюшки, чтобы вы наглядно представляли как должны выглядеть эти страницы.
Главное - чтобы вы были продвинутым специалистом именно по Opencart. Мы с разными людьми уже поработали, и сразу видим кто разбирается в движке, а кто нет.
Будет составлено ТЗ, подписан договор, где опишем все цены и четкие сроки за каждый вид работ отдельно (штрафные санкции за срыв сроков по вашей вине также будут прописаны)
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