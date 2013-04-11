Букмекерская контора

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Набираю команду для разработки букмекерской конторы.

Необходим движок, сайт.

Готов обеспечить финансами, оплатить: хостинг, проделанную работу и т.д.

12 лет назад
Renny777
Валерий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Ряд задач по программингу для магазина на Opencart

    Всем добрый день! Меня зовут Ольга, я администратор интернет-магазина vencar.ru. 2 недели назад мы захотели усовершенствовать наш магазин, поставить туда расширенный поиск, прикрутить новые функции и проч. Поэтому нашему движку потребовалось обновление (у ...

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочная задача для специалиста PrestaShop

    $100

    Здравствуйте. Планирую сделать Сайт на движке PrestaShop. Нужен опытный специалист, который поможет с программной частью, так как сам я лично с этим движком не знаком. В целом сайт будет очень похож на этот: fonariki5.ru/ ...

    PrestaShop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla

    Ищу хорошего специалиста, который в короткие сроки, доработал бы сайт на Joomla Если Вы сможете сверстать его, и установить — будет большим плюсом. Адаптивная верстка (есть макеты). Оплата электронными деньгами, после ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поддержка сайта

    нужно доработать сайт www.stchinagroup.com, добавить, следующее- 1.ссылку на нашу группу вконтакте 2.кнопку скачать прайс-лист 3. окошко опроса «Что привело Вас на наш сайт?» с вариантами ответов 4. вкладку «книга отзывов и предложений»(на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фильтр по мобильным устройствам

    Здравствуйте. Проблема: рекламная сеть для мобильных устройств транслирует какие-то гадкие объявления. Код выглядит так: Необходимо отключить вывод рекламы для мобильных устройств (андроид, операмини, ...

    AndroidPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание веб-приложения

    Веб приложение позволяет пользователям загружать свои данные (файлы) определенных форматов и выполнять автоматическую конверсию этих данных в другие форматы по выбору пользователя. Необходимо: 1. Разработать веб приложение способное ...

    ASP.NET
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад