Нужна верстка 3-х однотипных страниц В верстке никаких картинок (кроме иконок на прозрачном фоне) Кроссбраузерная, валидная верстка. Слоями (никаких таблиц) По поводу Konstruktor_catalog_tree.png Центральную табличку верстать div-ами, ...
Front-end разработчик
Привет!
Нужен хороший, адекватный верстальщик с желанием работать в команде.
Сейчас мы хотим сделать попроектно 2-3 проекта - но дальше продолжить на постоянке.
То есть после текущего и еще парочку проектов Исполнитель должен хотеть работать на постоянке (удаленно).
Работа ведется над 3-4 проектами в месяц (промо сайты, сервисы и тп)
Пишите немножко о себе и о своих скиллах.
Кто больше понравится - тому вышлю макеты.
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