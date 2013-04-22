Front-end разработчик

Привет!

Нужен хороший, адекватный верстальщик с желанием работать в команде.

Сейчас мы хотим сделать попроектно 2-3 проекта - но дальше продолжить на постоянке.

То есть после текущего и еще парочку проектов Исполнитель должен хотеть работать на постоянке (удаленно).

Работа ведется над 3-4 проектами в месяц (промо сайты, сервисы и тп)

Пишите немножко о себе и о своих скиллах.

Кто больше понравится - тому вышлю макеты.