Front-end разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок171 просмотр

Привет!

Нужен хороший, адекватный верстальщик с желанием работать в команде.

Сейчас мы хотим сделать попроектно 2-3 проекта - но дальше продолжить на постоянке.

То есть после текущего и еще парочку проектов Исполнитель должен хотеть работать на постоянке (удаленно).

Работа ведется над 3-4 проектами в месяц (промо сайты, сервисы и тп)

Пишите немножко о себе и о своих скиллах.

Кто больше понравится - тому вышлю макеты.

12 лет назад
ruslanbakiev
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
31 отзыв(-1)

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