Верстка сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок189 просмотров

Есть сайт на Drupal (www.lanitnn.ru).

Необходимо сделать новую его верстку в соответствии с корпоративным стилем головной компании (все материалы предоставим)

Drupal
12 лет назад
vat78
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$150
5 дней
Все было сделано в соответствии с нашими пожеланиями (которые были не очень формализованы) и на хорошем профессиональном уровне.
Все четко, хороший заказчик Рекомендую!

Заявки фрилансеров

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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