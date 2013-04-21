Fly-page для Virtuemart 2.0 (Joomla 2.5.8)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка125 просмотров

Необходимо сделать fly-page для товаров Virtuemart. Особенность в том что должна генерироваться страница совершенно не связанная с основным дизайном сайта и без каких либо меню и блоков, а в точности как на картинке в приложении. Соответственно нужно сверстать страницу указанного дизайна, но с данными товара из БД моего сайта.

URL каждой страницы должен быть одинаковым с различным только окончанием (который должен быть равен id товара) site.ru/какой-то-путь/product_id.

Если возникли вопросы по ТЗ- пишите.

Joomla
12 лет назад
navygator87
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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