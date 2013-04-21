Fly-page для Virtuemart 2.0 (Joomla 2.5.8)

Необходимо сделать fly-page для товаров Virtuemart. Особенность в том что должна генерироваться страница совершенно не связанная с основным дизайном сайта и без каких либо меню и блоков, а в точности как на картинке в приложении. Соответственно нужно сверстать страницу указанного дизайна, но с данными товара из БД моего сайта.

URL каждой страницы должен быть одинаковым с различным только окончанием (который должен быть равен id товара) site.ru/какой-то-путь/product_id.

Если возникли вопросы по ТЗ- пишите.