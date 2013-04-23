Размещение flash-брендирования на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки118 просмотров

Имеется сайт и баннер для брендирования на flash.

Требуется разместить данное брендирование на сайте.

12 лет назад
Jack3
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Сделано что требовалось, спасибо!
Задача поставлена, сделана и оплачена... все без проблем...

Заявки фрилансеров

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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