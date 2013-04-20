Реализовать аналогичный функционал

Есть небольшое дополнение к сайту на флэш, необходимо реализовать, аналогичный функуионал – не на флэш: http://www.saksfifthavenue.com/main/ProductDetail.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374306418060&PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524446541888&R=883965718285&P_name=3.1+Phillip+Lim&N=306418060&bmUID=jU1rWzA

Что именно интересует:

Разработка странички на белом фоне с одним фото и видео-файлом. При заходе на страничку должно проигрываться видео, как только видео-закончиться оно должно исчезнуть. Фото, которое было слоем ниже чем видео – должно остаться. Так же необходимо предусмотреть кнопку «Play» для запуска видео-файла вновь, без перезагрузки странички, после чего на том же месте, поверх фото, должен появится тот же видео-файл, проиграться и исчезнуть.

Интересует стоимость разработки и сроки вышеописанного.(без флэш)