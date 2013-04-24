Верстка главной страницы

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Завершен26 заявок305 просмотров

Срочно надо сделать верстку главной страницы сайта. Детали в личку. Пишите ваши средние цены за одну страницу

12 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

alex-m1991
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Александр прекрасно справился с задачей нетривиальной - резиновой версткой со вставкой флеш модуля. Быстро и оперативно, всегда был на связи, рекомендую и буду работать дальше
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

alex-m1991
Александр 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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