Изменить шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки141 просмотр

Исходник http://catalog.zapchast.od.ua/mitsubishi/

1. Нужно изменить шаблон под стиль www.zapchast.od.ua/

2. лого 2(то что по центру ) вставляло http://zapchast.od.ua/design/logo.png

3. При клике на шапку переходи на главную www.zapchast.od.ua

4. Попробовать спрятать 20*****TCAR*******v 1.7)

12 лет назад
rotkiv
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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