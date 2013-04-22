Нужна верстка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки151 просмотр

Необходимо доверстать страницы, есть готовые сверстанные страницы (см. вложенные файлы), кое где поправить расположение блоков, где увеличить расстояние. Работы у нас достаточно, так что рассчитываемым на дальнейшее сотрудничество.

12 лет назад
vtopweb
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Все сделал отлично, все правки выполнил в срок.
Все прошло отлично. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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