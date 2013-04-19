На сайте для мобильных телефонов нужно подправить css стили, в уже существующем дизайне - так чтобы они корректно отображались на всех современных телефонах. + на основе текущего дизайна сделать еще 2 цветовых ...
Разработать дизайн и сверстать
Требуется разработать дизайн и сверстать шаблон для сервиса анонимных вопросов и ответов Askforme. (аналог formspring.me, ask.fm)
Нужно всего 5 страниц(В скобках то, что обязательно должно присутствовать):
1) Главная (Юзерпик пользователей, логотип, кнопка "регистрация" или сразу форма с регистрацией)
Поля регистрации: логин, пароль, email и кнопки соц. сетей(вк, од, фб, твиттер)
2) Страница пользователя (Наш логотип, аватар пользователя, кнопка "Задать вопрос", стена (вопрос/ответ), кнопка "лайк" возле каждого вопроса, кол-во лайков пользователя, кол-во ответов пользователя, ссылка на страницу в вк пользователя, статус)
3) Личный кабинет (Наш логотип, ссылка на настройки пользователя, форма для возможности рассказать друзьям из соц. сетей, кнопка "Новые вопросы", поле "Поиск", ссылка на страницу пользователя, поле для редактирования статуса)
4) Новые вопросы (Наш логотип, лента с вопросами, под каждым вопросом поле для ответа и кнопка ответь, кнопка удалить вопрос)
5) Настройки (Наш логотип,форма для изменения аватара, форма для изменения фон страницы, форма для изменения ссылки на профиль, имени, пароля)
Также на каждой странице в нижней части сайта должны присутствовать ссылки: О нас, обратная связь, конфиденциальность.
Примеры хорошего дизайна: http://askbook.me/ http://ask.fm/ http://www.formspring.me/
Пример плохого дизайна: http://vopros.me/
Оплатить могу через Яндекс.Деньги/Webmoney/Приватбанк. Возможна предоплата. Буду готов к дальнейшему сотрудничеству для разработки дизайна мобильной версии.
Срок - 10 дней
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