Добрый день, нужно оптимизировать html для сайта и создать и прописать файл robots.txt. Сайт готовится для продвижения в поисковиках и их ничто не должно раздражать в техническом отношении.
Верстка сайта
Объем работы:
- 9 страниц (4 типовые)
- две цветовых схемы - темная и светлая
- резиновая верстка (от 1024 до 1440 пкс)
- без скриптов
В приложении некоторые страницы.
Заявки фрилансеров
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