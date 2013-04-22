Вячеслав прекрасно справился с работой, хотя до него пытались поправить верстку 2 других специалиста. На первый взгляд задача казалось очень простой, но тем не менее над ее решением 3 дня занимались 2 человека. Вячеслав сделал все меньше чем за час. Могу рекомендовать человека как отличного верстальщика.