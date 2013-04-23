Верстка центральной части главной страницы

$16
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки163 просмотра

Необходимо сверстать главную страницу, точнее только её контент (центральную часть, выделенную красной рамкой, в "Пример.png" ). Поместить туда изображение, которое уже подготовлено к верстке в формате psd (см.Пример обведено красной рамкой).

1. Сайт на joomla 1.5, используется стандартный шаблон.

2. Страница сайта http://newmar-tel.cloudaccess.net/, часть которой необходимо сверстать.

3. Пример.png как должно получится в итоге

4. Все иконки и надписи (см. рисунок) должны быть кликабельны, при наведении и нажатии менять цвет и вести на соответствующую страницу.

Подробности и детали будут обговорены.

Необходимо сделать качественно.

В заявке указывайте срок исполнения.

Joomla
12 лет назад
abcreg
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$16
1 день
Вячеслав отличный исполнитель. Очень быстро все выполняет, спокойно вносит корректировки и изменения в процессе реализации, делает качественно. Рекомендую.
Светлана - приятный, терпеливый и понятливый заказчик. С удовольствием поработаю ещё!

Заявки фрилансеров

ilovethai
Вячеслав 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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