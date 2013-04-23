Поправить верстку главной страницы и сверстать каталог. Наполнить контентом каталог (предоставим).
Верстка центральной части главной страницы
Необходимо сверстать главную страницу, точнее только её контент (центральную часть, выделенную красной рамкой, в "Пример.png" ). Поместить туда изображение, которое уже подготовлено к верстке в формате psd (см.Пример обведено красной рамкой).
1. Сайт на joomla 1.5, используется стандартный шаблон.
2. Страница сайта http://newmar-tel.cloudaccess.net/, часть которой необходимо сверстать.
3. Пример.png как должно получится в итоге
4. Все иконки и надписи (см. рисунок) должны быть кликабельны, при наведении и нажатии менять цвет и вести на соответствующую страницу.
Подробности и детали будут обговорены.
Необходимо сделать качественно.
В заявке указывайте срок исполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется изменить вёрстку сайта relaxsport.ru. Сайт работает на Shop-Script 5. В файе 110-site-app-design-editor.png скриншот админки, демо здесь http://demo2-ru.webasyst.com/webasyst/shop/ 1. Необходимо на главной странице разделить белый фон образованный div container таким образом, чтобы ...Завершен12 лет назад
Есть дизайн одностраничника - http://getcover.ru/upload/a/result/019caa083dc9428c7a5819b75bd1041b/03-index.png?1366367788 нужно из него сделать шаблон вп. Чтобы он натянулся без каких-либо допиливаний напильником.Завершен12 лет назад
- $250
Нужно подобрать соответствующие модули установить и настроить на джумлу + верстка готового шаблона + дизайн некоторых побочных страниц. Сколько будет стоить, и в какие сроки кто выполнит.HTML-верстка11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $230
Есть готовый дизайн + динамический прототип интернет-магазина бижутерии. Нужно сделать верстку и "натяжку" на InSales дизайна и последующую настройку CMS. Материалы для ознакомления вышлю кандидатам. Стоимость 7000 руб.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Тематика Швейное оборудование. Параметры банера: Ширина: 320 Высота: 200 создание требуется на HTML 5.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
необходимо сверстать 2 внутрених страницы + футер сайту. сайт: textile-city.ru что верстать: http://clip2net.com/s/4Wokb1 http://clip2net.com/s/4WokVW http://clip2net.com/s/4WoHg9 файлы прикрепленны исходник psd Обратите внимание ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт12 лет назад
Сложный по логике проект с множеством мелких деталей. Без ссылок на аналогичные работы предложения рассматривать не буду. На уточняющие вопросы отвечу всем. Бюджет, как и предоплату (только wmr/wmz) указывайте в предложении, и ...Завершен12 лет назад
- $50
Уважаемые мастера, добрый день! Срочно нужно донести до аудитории подробности об организации домашнего детского садика. Надо сверстать приятный сайт-одностраничник с премодерируемыми комментариями и чем-то вроде меню вверху (знаю, что на одностаничниках ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Компания «Имарк» в связи с увеличением объемов работы открывает вакансию web-программист. Сфера деятельности компании интернет – продвижение. Условия: •Корпоративное обучение •Наличие постоянных объемов работы (планы известны на 3-4 недели вперед) ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад