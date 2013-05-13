Верстка сложного одностраничника на css3 и html5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки189 просмотров

Сложный по логике проект с множеством мелких деталей.

Без ссылок на аналогичные работы предложения рассматривать не буду.

На уточняющие вопросы отвечу всем.

Бюджет, как и предоплату (только wmr/wmz) указывайте в предложении, и не забудьте о сроке.

HTML
12 лет назад
socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$500
10 дней
Качественная и вдумчивая работа, внимание к деталям, внесение правок на ходу, вылизывание работы до состояния идеала, правильные комментарии и аргументация - это только маленькая толика положительных качеств. В ходе работ Денис показал себя как высококлассный специалист JS и довольно легко нашел решение по нестандартной навигации в проекте. Жирнючая пятерка за работу, буду надеяться от следующих проектов отказываться не будет)
Спасибо Артему за интересный проект. Заказы на такие современные сайты редко можно встретить на просторах СНГ. В ходе работы над проектом Артем часто был на связи и всегда был готов к конструктивному обсуждению рабочих моментов. Поэтапная оплата работы поступала вовремя и в полном объеме.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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