Верстка сложного одностраничника на css3 и html5

Качественная и вдумчивая работа, внимание к деталям, внесение правок на ходу, вылизывание работы до состояния идеала, правильные комментарии и аргументация - это только маленькая толика положительных качеств. В ходе работ Денис показал себя как высококлассный специалист JS и довольно легко нашел решение по нестандартной навигации в проекте. Жирнючая пятерка за работу, буду надеяться от следующих проектов отказываться не будет)