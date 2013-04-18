Верстка простой страницы по шаблону

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок221 просмотр

Нужно в таблицах сверстать одну страничку по шаблону.

Без скриптов - только сделать вид, похожий на шаблон.

Подсветка текстовых ссылок - красная. Страница должна быть "резиновая".

Никаких дополнительных условий, кроме кроссбраузерности и валидности.

Рисунок-шаблон прилагается.

Ищу за низкую цену.

12 лет назад
litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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