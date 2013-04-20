Переверстать хейдер под Джумлу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок128 просмотров

Есть установленный шаблон. Добавить и переверстать баннер согласно скрину (в приложение). Есть исходники.

Joomla
12 лет назад
kolpakov
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Александр сверстал страничку в течение дня. Все время был на связи и вносил все исправления. Благодарю!
Все прошло отлично. С Михаилом приятно работать.

Заявки фрилансеров

Rasy
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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