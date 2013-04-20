Добрый день, необходимо доработать сайт на WP. Работы на час-полтора 1 При прикреплении pdf файла к товару пропадает полное описание, исправить. 2 Изменить форму вывода товара (списком вместо плитки) 3 В товаре ...
Переверстать хейдер под Джумлу
Есть установленный шаблон. Добавить и переверстать баннер согласно скрину (в приложение). Есть исходники.
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