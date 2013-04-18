Word doc в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок162 просмотра

Во вложении вордовский файлик с тремя табличками. Задача перевести таблички в html, полностью очистить их от стилей.

HTML
12 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена качественно, и очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую как хорошего, щедрого заказчика!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад

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