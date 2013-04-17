По готовым исходникам нужна верстка и скрипты для элементов. Что верстать во вложении
Верстка сайта
Требуется качественная кроссбраузерная верстка сайта html+css+jquery по макету PSD
Макет резиновый.
Прошу сообщить стоимость и скинуть образцы верстки.
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