Вёрстка + стандартные скрипты

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка245 просмотров

Добрый день.

по существу 5 страниц.

форма заказа - заполняешь несколько полей и на почту приходит письмо с этими данными.

CMS самописной не надо.

админки не надо.

12 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$150
7 дней
Доволен работой Эдуарда, верстка на высоте, уложился в срок, буду обращаться в будущем.
Отличный заказчик и приятный в общении человек :) Рад был сотрудничать

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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