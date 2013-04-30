нужно подправить некоторые моменты верстки - шрифты,отступы. подробно в лс
Вёрстка + стандартные скрипты
Добрый день.
по существу 5 страниц.
форма заказа - заполняешь несколько полей и на почту приходит письмо с этими данными.
CMS самописной не надо.
админки не надо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть сайт на вордпресе - надо переделать основные цвета - сменить логотипы - добавить пару фото разместить его на хостинге адрес сайта в прищепкеЗавершен12 лет назад
- $20
Имеется данный шаблон html без админки. http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/39734.html нужно заменить всю инфу на нашу, фотографии, музыку, фотографию на главной и галереи.Поставить пару видео Ссылки для соц. сетей.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо переделать самопальный шаблон DLE. Сделать его резиновым. Сейчас - на сайте есть скрипт, который в зависимости от разрешения монитора просматривающего, выдает background'ом картинку, на которую накладываются кнопки, текстовые поля и ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $25
Имеется вот такой шаблон http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/33702.html Как видите шаблон без админки у нас, чисто сам шаб, все нужно будет вручную делать! Который нужно изменить под нашу требования. А ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется поправить верстку на сайте unitedcargo.net Нужно поправить верстку Там некоторые страницы работают не правильно, и 1 одна по моему не подключена к цмс, а стоит напрямую. Эта страница ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сверстать горизонтальное меню. Требования: 1. Валидная, кросс - браузерная верстка 2. Возможность изменения цвета активного пункта меню 3. Возможность изменения ширины и высоты главного блока меню 4. Пункты меню ...Завершен12 лет назад