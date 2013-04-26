Простой сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок165 просмотров

Есть сайт на вордпресе - надо переделать основные цвета - сменить логотипы - добавить пару фото разместить его на хостинге

адрес сайта в прищепке

WordPress
12 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Быстро и качественно выполнил задание - рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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