Верстка макета PES 14

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка106 просмотров

Требуется верстка макеты PES 14

Макет состоит из двух страниц.

12 лет назад
veatone
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Заказал уже второй макет для верстки. Верстка сделана качественно, прошла валидность и главное так как хотел "заказчик". Рекомендую!
Делаю второй для Яна макет. Все прошло гладко. Буду рад продолжению совместной работы. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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