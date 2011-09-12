Переделать шаблон DLE в "резиновый".

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо переделать самопальный шаблон DLE. Сделать его резиновым.

Сейчас - на сайте есть скрипт, который в зависимости от разрешения монитора просматривающего, выдает background'ом картинку, на которую накладываются кнопки, текстовые поля и т.д.

Нужно сделать человеческий шаблон. РЕЗИНОВЫЙ, так, чтобы он автоматически подходил под все разрешения мониторов(в том числе и мобильные телефон и айпады), по высоте и ширине, соответственно.

С Вас - цена и сроки.

DLE
12 лет назад
AlexLFM
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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