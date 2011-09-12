Сделать верстку страниц в HTML по PSD файлу Количество страниц: 1. Главная 2. Наши работы 2.1 Раздел 2.2 Галерея 3. Контакты 4. Остальные, похожие ...
Переделать шаблон DLE в "резиновый".
Здравствуйте.
Необходимо переделать самопальный шаблон DLE. Сделать его резиновым.
Сейчас - на сайте есть скрипт, который в зависимости от разрешения монитора просматривающего, выдает background'ом картинку, на которую накладываются кнопки, текстовые поля и т.д.
Нужно сделать человеческий шаблон. РЕЗИНОВЫЙ, так, чтобы он автоматически подходил под все разрешения мониторов(в том числе и мобильные телефон и айпады), по высоте и ширине, соответственно.
С Вас - цена и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $25
Имеется вот такой шаблон http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/33702.html Как видите шаблон без админки у нас, чисто сам шаб, все нужно будет вручную делать! Который нужно изменить под нашу требования. А ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $30
Требуется поправить верстку на сайте unitedcargo.net Нужно поправить верстку Там некоторые страницы работают не правильно, и 1 одна по моему не подключена к цмс, а стоит напрямую. Эта страница ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сверстать горизонтальное меню. Требования: 1. Валидная, кросс - браузерная верстка 2. Возможность изменения цвета активного пункта меню 3. Возможность изменения ширины и высоты главного блока меню 4. Пункты меню ...Завершен12 лет назад
- $190
Есть макет дизайна интернет магазина.Главная+внутренние.Нужно сверстать и натянуть на имеющийся магазин на cms webasyst.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
установить слайдер dle (9.8) 1. установить http://amazingslider.com/ слайдер (верхняя часть) изображения + видео 2. карусель http://tympanus.net/codrops/2011/09/12/elastislide-responsive-carousel/ (нижняя часть для вывода логотив) 3. сделать ограничение в короткой новости до 400 символов. ...Завершен12 лет назад
Необходимо интегрировать шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/37790.html в CMS Joomla_3.03_Full. Название нового шаблона - pecЗавершен12 лет назад
чтобы работал во всех браузерах и нормально отображался в опера мини. сайт на джумле вот текущий вариант - http://www.sorem.ru/ то , что нужно - прикрепляю. пишите цены и сроки. Оплата по ...Завершен12 лет назад
- $50
во вложении превью, выбранному исполнителю будут выслан psd требования: совместимость IE7 и выше, мозилла, хром оплата 20$Завершен12 лет назад