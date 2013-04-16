Верстка страниц в HTML + JS (немного)

Сделать верстку страниц в HTML по PSD файлу

Количество страниц:

1. Главная

2. Наши работы

2.1 Раздел

2.2 Галерея

3. Контакты

4. Остальные, похожие друг на друга по дизайну

ТЗ

1. Верстаем дивами

2. Все стили в файле

3. кроссбраузерность, IE6 не обязательно ))

4. в шапке сайта крутим слайдшоу. (желательно с эффектом исчезания, а не сдвиг) (пример http://dev.daledavies.co.uk/easyslides/, может есть что-то лучше, не искал)

5. Значки верхнего меню берем из макета внутренней страницы (не приложен)

6. Справа видео иконки. Видео должно отображаться также как и сейчас на povelitel.ru

7. из заголовков ( h ), только H1, тот что в центральной части страницы. Остальные все стилями для p или span

8. Три прямоугольные картинки в центре страницы - ссылки

9. Меню под шапкой - ul

пример страницы прилагаю