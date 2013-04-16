Нужно сверстать с резиновой версткой одну страницу, чтобы адаптировалась под разрешение экрана: Архив в аттаче Пишите сразу цену и срок. В последствие нужно будет сверстать все страницы
Срочная вёрстка макета
Нужно сверстать макет, как www.pecheklad.ru , за несколько часов (макет простой). Часть блоков верстать не нужно. Добавить пару блоков которых там нет (блок с товарами: kart.company-5.ru ), подключить fancybox и настроить почтовую отправку. ВСЕ скрипты дам. PSD дам.
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