Сверстать 2 страницы по макету

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок253 просмотра

Скрины в архиве. На одной странице есть пару типовых элементов на jQuery (листалка отзывов, всплывающее окошко с текстом и вкладки).

С вас цена и срок. Но вообще предпочтение для тех, кто сделает быстрее всех(ну и лучше само собой).

jQuery
12 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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