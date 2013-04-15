Здравствуйте, нужно сверстать макет в HTML со всеми статическими страничками , корзиной , чтобы программист просто все это натянул на сайт Использовать jquery 1.7 Кроссбраузерность
Необходимо сверстать простой макет
Здравствуйте.Требуется сверстать главную страницу сайта из psd макета.
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