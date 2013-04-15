Необходимо сверстать простой макет

Нужно согласно инструкции при помощи Google Maps составить около 100 пешеходных маршрутов по достопримечательностям городов мира для туристов. Описание есть на английском (надо только копировать). Перечень городов предоставляется. подробности http://rghost.ru/45318565 Оплата 250 рублей ...