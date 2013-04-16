Создать тему для WordPress по готовому PSD

Здравствуйте. Необходимо отверстать PSD макет и сдать из него тему для Wordpress. Макет скину тем исполнителям, которые заинтересуют.

Кроме верстки нужен модуль выводящий в определенном виде посты с наивысшим рейтингом.

Просьба указывать ваши работы на данной CMS-ке. Без ссылок на подобные работы заявки не рассматриваю.