Сверстать сайт транспортной компании

$170
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок235 просмотров

Сверстать и натянуть на joomla 2.5 сайт для компании транспортных перевозок. Верстка «резиновая" с ограничениями по ширине. ТЗ и исходники вышлю исполнителю.

Срок — 3 дня.

Эскиз главной — во вложении.

Joomla
12 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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