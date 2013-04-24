Нужно наверстать новый дизайн joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок170 просмотров

чтобы работал во всех браузерах и нормально отображался в опера мини.

сайт на джумле

вот текущий вариант - http://www.sorem.ru/

то , что нужно - прикрепляю.

пишите цены и сроки. Оплата по факту.

Joomla
12 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rostislav_15
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$80
3 дня
Ростислав крайне ответственный человек. Вообще рад , что такие фрилансеры есть , которые все добросовестно , за разумные деньги делают и доводят все до ума. Спасибо! Буду обязательно обращаться!
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Rostislav_15
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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