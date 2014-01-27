Сделать верстку страниц в HTML по PSD файлу Количество страниц: 1. Главная 2. Наши работы 2.1 Раздел 2.2 Галерея 3. Контакты 4. Остальные, похожие ...
Верстка горизонтального меню
Здравствуйте!
Необходимо сверстать горизонтальное меню.
Требования:
1. Валидная, кросс - браузерная верстка
2. Возможность изменения цвета активного пункта меню
3. Возможность изменения ширины и высоты главного блока меню
4. Пункты меню – текст
Описание во вложении, PSD вышлю исполнителю.
Срок 1 день
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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