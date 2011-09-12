Изменить шаблон под наши требования (flash, html)

Имеется вот такой шаблон

http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/33702.html

Как видите шаблон без админки у нас, чисто сам шаб, все нужно будет вручную делать!

Который нужно изменить под нашу требования.

А именно, поставить или сделать:

Сайт нужен на русском языке, то есть все разделы наши и на русском.

Статьи в данные разделы или фотографии и музыку.

И самое главное поставить хорошо фотографию на главной странице