Изменить шаблон под наши требования (flash, html)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки105 просмотров

Имеется вот такой шаблон

http://www.templatemonster.com/ru/flash-templates-type/33702.html

Как видите шаблон без админки у нас, чисто сам шаб, все нужно будет вручную делать!

Который нужно изменить под нашу требования.

А именно, поставить или сделать:

Сайт нужен на русском языке, то есть все разделы наши и на русском.

Статьи в данные разделы или фотографии и музыку.

И самое главное поставить хорошо фотографию на главной странице

HTML
12 лет назад
senaste
Алишер 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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