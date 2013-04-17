Поправить верстку в шаблоне (сайте) WordPress

Требуется поправить верстку на сайте

unitedcargo.net

Нужно поправить верстку

Там некоторые страницы работают не правильно, и 1 одна по моему не подключена к цмс, а стоит напрямую.

Эта страница Услуги, нужно её сделать как страницу О компании, портрет.

И еще пару доделок.

Ждем исполнителя