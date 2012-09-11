AlexLFM

Александр AlexLFM

 
34 годаРоссия/Шатура
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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Отзывы заказчиков
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Добавить "хлебные крошки", CMS DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Vityaz_xx
46 летИндонезия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Установка шаблона на хостинг и русификация
Работаем
Всё отлично.
Ответный отзыв
Mellkiy
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Небольшие правки в dle
Быстро выполнил задание, буду обращаться еще и рекомендую другим :)
Всё отлично.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $70
от 5 дней
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
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