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- Сайт компании ООО ЛПК Неволес180 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Всё отлично.
$40
10 баллов
11 лет назад
Быстро выполнил задание, буду обращаться еще и рекомендую другим :)
Ответный отзыв
Всё отлично.
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $70
от 5 дней
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Озвучивание
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $40
от 3 дней
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
от $40
от 2 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $40
от 1 дня
нет рейтинга