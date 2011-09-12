Верстка дизайна и интеграция с Amiro.CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка99 просмотров

Необходима верстка дизайна интернет-магазина и интеграция с Amiro.CMS. Использование HTML5 и CSS3, валидная верстка.

Дизайн главной: http://pic.4m.net.ua/images/10871026980070056711.jpg

Все страницы в psd — в прикрепленном файле.

HTML
12 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

BMSB
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-2)
12 лет назад
$700
14 дней
Внесла предоплату 50% 27 апреля. В середине мая человек ответил, что в связи с праздниками было немного времени. Ждала дальше. Так работы и не дождалась.

Заявки фрилансеров

BMSB
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-2)
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