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Верстка дизайна и интеграция с Amiro.CMS
Необходима верстка дизайна интернет-магазина и интеграция с Amiro.CMS. Использование HTML5 и CSS3, валидная верстка.
Дизайн главной: http://pic.4m.net.ua/images/10871026980070056711.jpg
Все страницы в psd — в прикрепленном файле.
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