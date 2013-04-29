Надо сверстать и подготовить макеты страниц

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  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок166 просмотров

По готовым исходникам нужна верстка и скрипты для элементов. Что верстать во вложении

12 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$150
2 дня
Отличный исполнитель, очень доволен сотрудничеством - выдержал сроки, и абсолютно все правки, даже самые мелкие и порой не сильно существенные. Рекомендую к сотрудничеству, сам буду в будущем обращаться.
Очень хороший заказчик. Самое главное, он знает чего хочет и может четко поставить задачу. Оплата своевременная, как по договоренности. Если еще будут проекты, с большим удовольствием возьмусь.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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