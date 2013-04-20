Нужно сделать простейший сайт в html

Для модульной работы нужно сделать простейший сайт из 3-6 страниц в html.

Время на работы 1-2 часа (сегодня вечером)

Цена, символическая.

Убедительная просьба, если Вы не уверены в том, хватит ли Вам времени, или для Вас это слишком просто, не тратьте моё и своё время.