Нужно сделать простейший сайт в html

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки254 просмотра

Для модульной работы нужно сделать простейший сайт из 3-6 страниц в html.

Время на работы 1-2 часа (сегодня вечером)

Цена, символическая.

Убедительная просьба, если Вы не уверены в том, хватит ли Вам времени, или для Вас это слишком просто, не тратьте моё и своё время.

HTML
12 лет назад
never-mind
Михаил 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Т3 чуть изменилось. Человек без лишних вопросов всё выслушал, сделал. Работа выполнена в срок, качество работы отличное, правки исправлялись сразу же. Всем рекомендую!
Я был доволен сотрудничать с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка 9 страниц

    Нужна верстка 9 страниц - 1 главная, 8 внутренних. Верстка должна быть на html 5. Главная страница в прилагаемом файле. PSD вышлю исполнителю. От вас сроки и стоимость. Спасибо.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка страниц

    Сайт на друпале. Нужна верстка 20 страничек по макету с возможностью адаптации центрального контента для больших мониторов и только!. В часах задачу оцените и стоимость часа укажите

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-мастер в Липецке

    Ищем сотрудника на вакансию WEB-МАСТЕР. Причина появления вакансии расширение бизнеса и рост объемов работы. Компания «Имарк», сфера деятельности Internet-продвижение. Обязанности: •Сверстать макет сайта на движке •Создать все необходимые страницы ...

    CorelDRAWHTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка + стандартные скрипты

    $100

    Добрый день. по существу 5 страниц. форма заказа - заполняешь несколько полей и на почту приходит письмо с этими данными. CMS самописной не надо. админки не надо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой сайт на Wordpress

    Есть сайт на вордпресе - надо переделать основные цвета - сменить логотипы - добавить пару фото разместить его на хостинге адрес сайта в прищепке

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Изменить шаблон. Шаблон без админки, html

    $20

    Имеется данный шаблон html без админки. http://www.templatemonster.com/ru/website-templates-type/39734.html нужно заменить всю инфу на нашу, фотографии, музыку, фотографию на главной и галереи.Поставить пару видео Ссылки для соц. сетей.

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать шаблон DLE в "резиновый".

    Здравствуйте. Необходимо переделать самопальный шаблон DLE. Сделать его резиновым. Сейчас - на сайте есть скрипт, который в зависимости от разрешения монитора просматривающего, выдает background'ом картинку, на которую накладываются кнопки, текстовые поля и ...

    DLE
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад