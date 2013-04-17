Верстка страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок235 просмотров

Сайт на друпале. Нужна верстка 20 страничек по макету с возможностью адаптации центрального контента для больших мониторов и только!.

В часах задачу оцените и стоимость часа укажите

12 лет назад
raspytnik
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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