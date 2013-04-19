Необходимо оперативно внести несколько исправлений в верстку, верстка нетривиальная, но объем небольшой – на день-полтора работы. бюджет 3000р, оплата по факту. Будем рады дальнейшему сотрудничеству с профессионалом, обещаем много интересных во всех планах ...
Сверстать страницу html по шаблону
Шаблон: http://seduce-her-tonight.ru/products/chas.html
Текст и картинки взять отсюда: http://seduce-her-tonight.ru/products/harizmatik/
Необходимо:
1. Перенести продающий текст и оформить как в шаблоне.
2. Добавить картинки.
3. Исправить недочеты (если будут)
Файлы шаблона и источника (html, css и картинки) вышлю.
От вас:
1. Цена
2. Срок (не более 1 дня)
3. Скайп
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